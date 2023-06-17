Матч "Барселони" проти аматорів: футболіст Північної Македонії принизив збірну України
Півзахисник збірної Північної Македонії Еніс Барді прокоментував поразку від України у відборі на Євро-2024
Про це повідомляє македонське видання "Спорт Media"
За словами Барді, до 60-ї хвилини македонці грали, як "Барселона", а збірна України немов аматорський клуб.
"Кожен із нас має змінити свій менталітет. Нам бракує зосередженості, концентрації. Усім необхідно зрозуміти, що сталося та чому, і як покращити себе. Має бути самокритика. Поразка сталася через менталітет. Протягом 60 хвилин на полі ми виглядали, як "Барселона" проти аматорського клубу. А потім сталася проблема. Ми пропустили один гол - потім був неймовірний спад, психологічний зрив. Ми повинні сісти й відкрито поговорити один з одним", - сказав Еніс Барді.
Матч проходив у Скоп'є на стадіоні "Тоше Проескі". Зустріч закінчилась з рахунком 3:2 на користь України. Наша команда програвала 0:2
У турнірній таблиці групи C збірна України та Північна Македонія ділять 2-4 позицію з Італією, у команд по 3 бали за 2 матчі.
Лідером відбіркової групи є Англія, яка набрала 9 балів за 3 матчі. Мальта програла усі поєдинки - 0 набраних балів.
- 26 березня, у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася у Лондоні Англії з рахунком 2:0.
- 16 червня у 3-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Еспресо провів текстову онлайн-трансляцію.
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