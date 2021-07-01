Матч Україна - Англія судитиме німець, з яким команда Шевченка програла на Євро-2020

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На лініях Феліксу Бриху допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ та Штефан Лупп. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Арбітром VAR працюватиме Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR — Крістіан Дінгерт та Крістіан Гіттельманн. Третій асистент арбітра VAR — Бастіан Данкерт (усі — Німеччина).

Фелікс Брих вже працював на матчі збірної України на Євро-2020. Німець зафіксував поразку команди Андрія Шевченка у 1-му турі групового раунду від Нідерландів - 2:3.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".

Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.

Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті

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