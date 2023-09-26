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"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей

26 вересня, 2023 вiвторок
16:29
Кримінал Зґвалтування дитини

На Дніпропетровщині повідомили про підозру чоловікові, який неодноразово ґвалтував двох малолітніх дочок і сина. Нині він перебуває під вартою

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний, проживаючи разом зі своїми  малолітніми дітьми та користуючись їхнім безпорадним станом, вчиняв злочини проти їхньої статевої свободи. Чоловік неодноразово ґвалтував двох дочок та сина, коли дружини не було вдома. На момент вчинення протиправних дій дітям було 8, 9 та 11 років", - ідеться у повідомленні.

"Потерпілі скаржилися матері, однак вона не реагувала", – додали в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, тата й маму позбавили батьківських прав, а діти зараз проживають у прийомній родині.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Дніпропетровщина
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