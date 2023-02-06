"Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю
Київ чекає на візит міністра закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коена для відвертої розмови в безпечному середовищі щодо подальшого розвитку співробітництва
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону "Єдині новини".
"Ми чекаємо на візит мого колеги – міністра закордонних справ Ізраїлю, – який на моє запрошення прибуде до Києва, і вже тут матимемо відверту розмову за зачиненими дверима, у безпечному середовищі щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами", - сказав глава української дипломатії.
Окрім цього, Кулеба також додав, що пропозиція України ізраїльським колегам дуже проста, і переговори тривають. Крім того, він також відзначив, що для Ізраїлю немає жодних конкретних вимог, натомість є списки потрібної Україні зброї, які були заточені під кожну країну, виходячи з можливостей, наявності в неї того чи іншого виду озброєння, а також що ці списки були передані як Ізраїлю, так й іншим країнам.
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"У нас рівноправні з Ізраїлем відносини, ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов", - підкреслив міністр.
- Раніше Нетаньягу заявив, що вивчає можливість надання Україні системи ППО "Залізний купол".
- Напередодні стало відомо, що Нетаньяху наказав переглянути політику щодо постачання Україні зброї. Він запевнив США, що не займатиме проросійську позицію.
- 4 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
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