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Головна війна з Росією "Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю

"Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю

6 лютого, 2023 понедiлок
20:30
війна з Росією Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ

Київ чекає на візит міністра закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коена для відвертої розмови в безпечному середовищі щодо подальшого розвитку співробітництва

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону "Єдині новини".

"Ми чекаємо на візит мого колеги – міністра закордонних справ Ізраїлю, – який на моє запрошення прибуде до Києва, і вже тут матимемо відверту розмову за зачиненими дверима, у безпечному середовищі щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами", - сказав глава української дипломатії.

Окрім цього, Кулеба також додав, що пропозиція України ізраїльським колегам дуже проста, і переговори тривають. Крім того, він також відзначив, що для Ізраїлю немає жодних конкретних вимог, натомість є списки потрібної Україні зброї, які були заточені під кожну країну, виходячи з можливостей, наявності в неї того чи іншого виду озброєння, а також що ці списки були передані як Ізраїлю, так й іншим країнам.

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"У нас рівноправні з Ізраїлем відносини, ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов", - підкреслив міністр.

  • Раніше Нетаньягу заявив, що вивчає можливість надання Україні системи ППО "Залізний купол".
  • Напередодні стало відомо, що Нетаньяху наказав переглянути політику щодо постачання Україні зброї. Він запевнив США, що не займатиме проросійську позицію.
  • 4 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
Світ
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Ізраїль
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