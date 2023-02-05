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Головна війна з Росією "Не дайте себе обдурити": Кулеба прокоментував заяву Бенетта щодо обіцянки Путіна не вбивати Зеленського

"Не дайте себе обдурити": Кулеба прокоментував заяву Бенетта щодо обіцянки Путіна не вбивати Зеленського

5 лютого, 2023 неділя
18:01
війна з Росією Дмитро Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю Бенетта щодо обіцянки Путіна не вбивати Зеленського

Про це він написав у неділю, 5 лютого, в twitter.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він - майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану", - наголосив він.

  •  5 лютого стало відомо, що експрем'єр Ізраїлю Беннет стверджує, що Путін у березні 2022 року пообіцяв йому не вбивати Зеленського.
  • Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав фікцією заяву експрем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито обіцяв не вбивати Володимира Зеленського.
Світ
Ізраїль
Володимир Зеленський
Дмитро Кулеба
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