"Не дайте себе обдурити": Кулеба прокоментував заяву Бенетта щодо обіцянки Путіна не вбивати Зеленського
Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю Бенетта щодо обіцянки Путіна не вбивати Зеленського
Про це він написав у неділю, 5 лютого, в twitter.
"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він - майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану", - наголосив він.
- 5 лютого стало відомо, що експрем'єр Ізраїлю Беннет стверджує, що Путін у березні 2022 року пообіцяв йому не вбивати Зеленського.
- Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав фікцією заяву експрем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито обіцяв не вбивати Володимира Зеленського.
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