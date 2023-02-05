Про це він написав у неділю, 5 лютого, в twitter.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він - майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану", - наголосив він.