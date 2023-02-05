"Це фікція": в Офісі президента відреагували на слова Беннета про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав фікцією заяву експрем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито обіцяв не вбивати Володимира Зеленського
Про це Подоляк написав у twitter.
Таким чином він відреагував на слова Беннета, що 5 березня 2022 року у Москві, Путін нібито пообіцяв йому не вбивати президента України.
"Виникають дивні інсайди "ексів" про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція. За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити Україну та вбивати українців", - наголосив Подоляк.
- 5 лютого Нафталі Беннет заявив, що Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського.
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