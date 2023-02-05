Про це Подоляк написав у twitter.

Таким чином він відреагував на слова Беннета, що 5 березня 2022 року у Москві, Путін нібито пообіцяв йому не вбивати президента України.

"Виникають дивні інсайди "ексів" про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція. За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити Україну та вбивати українців", - наголосив Подоляк.