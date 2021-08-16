МАУ облітатиме територію Афганістану на рейсах до Делі
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила облітати територію Афганістану на рейсах до Делі (Індія) через загострення кризи в цій країні
Про це заявили в авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.
"Ще в п'ятницю (минулу - ІФ) авіакомпанія здійснила власну оцінку ризиків прольоту території Афганістану з огляду на сформовану ситуацію в країні. З урахуванням виявленого підвищення рівня загрози для польотів МАУ ухвалила рішення виконувати обліт території Афганістану на рейсах до Делі для гарантування належного рівня безпеки польотів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дотепер низка міжнародних авіакомпаній уже ухвалили рішення змінити маршрути своїх рейсів і припинити польоти в повітряному просторі Афганістану.
Водночас евакуація з Кабулу силами американських військових триває.
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