МАУ планує відновити далекомагістральні рейси наступного року
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має намір відновити далекомагістральні рейси в 2022 році
Про це в інтервʼю Бабелю розповів президент МАУ Євген Дихне.
За його словами, в квітні відновлення далекомагістральних рейсів не відбулося через низький темп вакцинації населення країни і закриті кордонию.
"Ми будуємо обнадійливі плани на весняно-літню навігацію вже 2022 року, зокрема і з відновлення далекомагістральної програми. По-перше, все найстрашніше вже позаду, і ми вже психологічно готові до будь-яких викликів. По-друге, українці ніколи не були основними нашими клієнтами на лонгхолах. Ми виходимо з поступового відкриття кордонів європейцями і східними державами,", - сказав Дихне.
Він прогнозує, що МАУ може вийти на рівень до початку пандемії коронавірусу по польотах до 2024 року.
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