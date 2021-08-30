МАУ планує відновити далекомагістральні рейси наступного року

Про це в інтервʼю Бабелю розповів президент МАУ Євген Дихне.

За його словами, в квітні відновлення далекомагістральних рейсів не відбулося через низький темп вакцинації населення країни і закриті кордонию.

"Ми будуємо обнадійливі плани на весняно-літню навігацію вже 2022 року, зокрема і з відновлення далекомагістральної програми. По-перше, все найстрашніше вже позаду, і ми вже психологічно готові до будь-яких викликів. По-друге, українці ніколи не були основними нашими клієнтами на лонгхолах. Ми виходимо з поступового відкриття кордонів європейцями і східними державами,", - сказав Дихне.

Він прогнозує, що МАУ може вийти на рівень до початку пандемії коронавірусу по польотах до 2024 року.