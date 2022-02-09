Мав передавати актуальну інформацію у сфері оборони: СБУ викрила харків’янина, який був завербований спецслужбами РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Залучення харків’янина до конфіденційного співробітництва здійснювалось під час його виїзду в Росію на заробітки. При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск. Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони", - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, російську спецслужбу цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.



Як зазначається, після повернення україня на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань через погрози репресіями стосовно його родичів, які залишилися в РФ.



Співробітникам СБУ вдалося запобігти передачі представникам країни-агресора відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України, викритому громадянину України повідомлено про підозру.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb