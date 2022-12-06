Про це передає Maxar Technologies.

На світлинах можна побачити кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі.

Цей аеродром Росія використовує для завдавання ракетних ударів по Україні. Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Саме звідси і злітає російська стратегічна авіація.

Maxar Technologies також оприлюднила фото авіабази, зроблені 3 та 4 грудня.

"Супутникові знімки авіабази Енгельс, Росія, зроблені 3 і 4 грудня 2022 року (до повідомлень про вибухи на базі), показують нещодавню військову активність на аеродромі та поблизу нього, на якому розміщено підрозділ важкої бомбардувальної авіації, в основному бомбардувальники Ту-95 (Ведмідь) і Ту-60 (Блекджек)", – зазначили в аерокосмічній компанії.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.

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