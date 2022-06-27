Мая Санду заявила, що не бачить загроз для України з боку Придністров'я

Про це Мая Санду заявила на пресконференції після зустрічі у Києві з Володимиром Зеленським.

"Ми пильно відстежуємо всі події в Придністров'ї та не бачимо жодних загроз. Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку", - сказала Санду.

27 червня президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до України.

Президентка Молдови переконана, що Росію необхідно негайно зупиняти, щоб запобігти вторгненням у нові країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb