Ми маємо зупинити війну, незважаючи на те, яку економічну й політичну ціну доведеться заплатити, – Мая Санду на Київщині 

Про це Мая Санду заявила під час відвідин Київщини, передає кореспондентка Еспресо.

Мая Санду прибула до України з неоголошеним візитом. Вона відвідала містечка у Київській області, які сильно постраждали від дій російської армії. Президентка Молдови заявила, що після побаченого "розривається серце", а людям, які скоювали ці страшні злочини, не може бути жодних виправдань.

Санду також визнала, що Молдова як і Україна, нині перебуває в небезпеці через російську загрозу. Тому потрібно запобігти новим вторгненням у суверенні держави з боку Росії.

Далі президентка Молдови зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Мая Санду - президентка Молдови. Фото: Еспресо, Валерія Пашко

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