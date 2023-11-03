Майк Тайсон розповів, що думає про шанси Усика після нокдауну Ф'юрі в бою з Нганну

Про це пише Metro.

За словами Тайсона, Ф'юрі переможе Усика завдяки своїй перевазі у потужності, а українцю не вдасться впродовж всього поєдинку уникати розміну ударами.

"Ф'юрі поб'є Усика. Перетисне завдяки потужності. Усик не зможе бігати весь бій. Тайсон його спершу виснажить, а потім заб'є. Знаєте, ти не можеш виграти титули, постійно намотуючи кола на "велосипеді". Я фанат Усика. Але він не поб'є Ф'юрі, намотуючи кола довкола нього. Йому доведеться прийняти бій", - переконаний Тайсон, який допомагав готуватися до бою з британцем бійцю змішаних єдиноборств Френсісу Нганну.

Він додав, що виступ бійця камерунського походження із Франції, який відправив Ф'юрі у нокдаун та програв за очками роздільним рішенням суддів, його не здивував.

"Я обіцяв, що він дасть бій. Він бився з найбільшим важковаговиком, який коли-небудь жив на цій планеті та вклав його. Причому в дебютному бою за правилами боксу. Не просто вклав, а примусив боротися за виживання", - сказав Тайсон.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом, у разі відмови битися у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).