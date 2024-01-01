Майор запасу НГУ Гетьман назвав головні воєнні цілі РФ на 2024 рік
Майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів, що РФ не відмовилась від наступальних дій і буде намагатись повністю захопити Донецьку та Луганську області у 2024 році
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"В росіян є декілька планів на цей рік. Зокрема, до виборів президента, які в них відбудуться 15-17 березня, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це щонайменше з того, що вони планують. Таким чином путінський режим хоче задекларувати те, що їхня так звана “спеціальна військова операція” проходить вдало. Далі, у 2025 році, в Росії будуть намагатись захопити решту територій України, яку вони вже прописали у своїй конституції. Тобто, особливо нічого не змінилось", - пояснив Гетьман.
Майор НГУ вважає, що втрати в живій силі можуть все ж можуть створити проблеми для РФ
"Це стратегічні цілі РФ. Якби ми розуміли їхні тактичні цілі й хоча б бачили, як вони намагаються їх реалізувати, то прогнозувати їхні дії було б легше. Тому, все про що зараз можна говорити це те, що росіяни не відмовились від наступальних дій і будуть їх продовжувати. Щодо їхніх втрат в живій силі, то ця ситуація може справити враження лише на наших європейських партнерів. Зокрема, те що росіяни мають необмежений мобілізаційний ресурс і тому так не рахуються з ним. Це не так. Якщо вони будуть продовжувати в таких темпах, то надовго їх не вистачить", - додав він.
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