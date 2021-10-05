Майже 1,5 млн українців створили COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ
Понад 1,4 мільйона українців згенерували COVID-сертифікати в додатку "Дія"
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Вакцинація та генерація COVID-сертифікатів доступні для кожного. Отримати сертифікат можна в декілька кліків у застосунку чи на порталі "Дія". Уже понад 1,4 млн українців згенерували COVID-сертифікати. Утім, деякі люди виготовляють, продають чи купують підробку. Вже зараз у роботі відкриті сотні проваджень", – заявили у відомстві.
Там нагадали, що уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та використання підроблених COVID-сертифікатами.
У МОЗ уточнили: українцям, що свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тис. грн або до 2 років обмеження волі.
Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тис. грн або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, – штраф до 170 тис. грн або до 3 років тюрми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.35
Купівля 26.35Продаж 26.6
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе