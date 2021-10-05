Майже 1,5 млн українців створили COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



"Вакцинація та генерація COVID-сертифікатів доступні для кожного. Отримати сертифікат можна в декілька кліків у застосунку чи на порталі "Дія". Уже понад 1,4 млн українців згенерували COVID-сертифікати. Утім, деякі люди виготовляють, продають чи купують підробку. Вже зараз у роботі відкриті сотні проваджень", – заявили у відомстві.

Там нагадали, що уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та використання підроблених COVID-сертифікатами.

У МОЗ уточнили: українцям, що свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тис. грн або до 2 років обмеження волі.



Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тис. грн або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, – штраф до 170 тис. грн або до 3 років тюрми.



