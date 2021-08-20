Майже половина українських тепловиків уклала договір на постачання газу з Нафтогазом
Трирічні договори з Нафтогазом уклали 45% українських виробників тепла
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Згідно з повідомленням, трирічні договори на постачання газу з газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг" уклали 480 виробників тепла. Зазначається, що це близько 45% підприємств, які отримували газ від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні.
Загалом, за даними пресслужби, вже 554 виробники тепла звернулися до Нафтогаз Трейдингу для укладення трирічних контрактів.
У пресслужбі зауважили, що повністю завершила процес укладення договорів Волинська область - сім підприємств, що виробляють тепло і гарячу воду та співпрацювали з Нафтогазом минулого року і вже мають угоди. До першої трійки увійшли Хмельницька та Черкаська області - там угоди уклали 89% та 73% підприємств, які співпрацюють з Нафтогазом.
Найменше договорів уклали в Одеській області, а також у Закарпатській, Полтавській та Харківській, де кількість договорів не перевищує третини від можливого.
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