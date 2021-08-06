Майже половина виробників тепла підписала з Нафтогазом трирічні контракти на постачання газу

Про це пресслужба НАК "Нафтогаз України" повідомила у Facebook.



"Наразі трирічні договори на постачання газу з Нафтогаз Трейдингом уклав 441 виробник тепла. Це близько 41% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні", - йдеться у повідомленні.



За даними компанії, лідером за динамікою укладання угод є Волинська область. Всі сім підприємств області, які виробляють тепло й гарячу воду та співпрацювали з Нафтогазом минулого року, вже мають договори. До трійки лідерів також увійшли Черкаська та Вінницька області - там уклало угоди 76% та 68% підприємств відповідно.



Найменше договорів укладено наразі в Одеській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

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