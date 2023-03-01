Майже всі депутати Верховної Ради отримали 100% надбавку до окладу за січень 2023

Про це мовиться у відповіді Верховної Ради на запит одного з українських ЗМІ.

Так, у середньому депутати ВР в січні отримали 48,8 тис. гривень: сума охоплює оклад, надбавку до нього та варіативні виплати – за почесне звання, науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження.

Зазначається, що найбільші виплати отримав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 78,9 тис. грн та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко - 69,1 тис. грн

А найменше виплатили депутатові групи "Довіра" Валерію Лунченку - 4,9 тис. грн.

Журналісти ствердили, що депутати, які не отримали надбавку - переважно представники від забороненої ОПЗЖ, яких позбавили мандатів (Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач).

"Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень", - мовиться в тексті ЗМІ.