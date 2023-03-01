Майже всі депутати Верховної Ради отримали 100% надбавку до окладу за січень 2023
396 із 415 українських депутатів Верховної Ради отримали надбавку в 100% до посадового окладу за січень 2023 року, це пояснили "інтенсивністю праці"
Про це мовиться у відповіді Верховної Ради на запит одного з українських ЗМІ.
Так, у середньому депутати ВР в січні отримали 48,8 тис. гривень: сума охоплює оклад, надбавку до нього та варіативні виплати – за почесне звання, науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження.
Зазначається, що найбільші виплати отримав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 78,9 тис. грн та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко - 69,1 тис. грн
А найменше виплатили депутатові групи "Довіра" Валерію Лунченку - 4,9 тис. грн.
Журналісти ствердили, що депутати, які не отримали надбавку - переважно представники від забороненої ОПЗЖ, яких позбавили мандатів (Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач).
"Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень", - мовиться в тексті ЗМІ.
- Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що нині всі доходи бюджету йдуть на Збройні Сили: зарплати педагогічним працівникам в Україні підвищать після завершення війни з Росією.
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