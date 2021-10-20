Мбаппе незграбно "поцупив" у Мессі хет-трик у матчі Ліги чемпіонів
Французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" не дозволив аргентинцю Ліонелю Мессі пробити наприкінці матчу пенальті та зробити хет-трик
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Парижі у матчі 3-го туру групового раунду ЛЧ Мессі забив на 67-й та 74-й хвилинах (з пенальті) та приніс ПСЖ вольову перемогу над німецьким "Лейпцигом" з рахунком 3:2. Цей дубль став для аргентинця першим у складі французького клубу.
У компенсований арбітром час Мессі міг зробити хет-трик, коли ПСЖ заробив ще один одинадцятиметровий. Проте, пенальті викликався виконувати автор першого голу в матчі Кіліан Мбаппе. який пробив з позначки вище воріт.
ПСЖ після першого кола має 7 очок та лідирує в групі A. За парижанами розташувалися англійський "Манчестер Сіті" (6 пунктів), бельгійський "Брюгге" (4) та "Лейпциг" (0).
- Нагадаємо, 19 жовтня у групі А ПСЖ переміг "Лейпциг" 3:2, а "Манчестер Сіті" розтрощив "Брюгге" - 5:1.
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