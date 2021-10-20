Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 19 жовтня, були зіграні 8 матчів 3-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й тур
18 жовтня
Група А
"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:5
Голи: Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (пен.), 84, Вокер, 53, Палмер, 67
ПСЖ (Франція) - "РБ Лейпциг" (Німеччина) 3:2
Голи: Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (пен.) - Сілва, 28, Мукіеле, 57
Група В
"Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 2:3
Голи: Грізманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (пен.), Кейта, 13,
Вилучення: Грізманн, 52
"Порту" (Португалія) - "Мілан" (Італія) 1:0
Гол: Луїс Діас, 65
Група С
"Бешикташ" (Туреччина) - "Спортінг" (Португалія) 1:4
Голи: Ларін, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабія, 44 (пен.), Паулінью, 89
"Аякс" (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 4:0
Голи: Ройс, 11 (авт.), Блінд, 25, Ентоні, 57, Алле, 72
Група D
"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія) 0:5
Голи: Кривцов, 37 (авт.), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1
"Інтер" (Італія) - "Шериф" (Молдова) 3:1
Голи: Джеко, 34, Відаль, 58, Де Врей, 67 - Тіль, 52
- 19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".
- В іншому матчі 3-го туру ЛЧ англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".
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