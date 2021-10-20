Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів



3-й тур



18 жовтня



Група А



"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:5



Голи: Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (пен.), 84, Вокер, 53, Палмер, 67



ПСЖ (Франція) - "РБ Лейпциг" (Німеччина) 3:2



Голи: Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (пен.) - Сілва, 28, Мукіеле, 57

⏰ RESULTS ⏰



???? 35 goals, drama and comebacks!

???? Champions League football ????



???? Game of the day?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2021

Група ВГрізманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (пен.), Кейта, 13,Вилучення: Грізманн, 52: Луїс Діас, 65Група С: Ларін, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабія, 44 (пен.), Паулінью, 89Ройс, 11 (авт.), Блінд, 25, Ентоні, 57, Алле, 72Група DКривцов, 37 (авт.), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1Джеко, 34, Відаль, 58, Де Врей, 67 - Тіль, 52

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