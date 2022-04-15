Медики на фронті отримають 10 тисяч ампул кровоспинного засобу – Марина Порошенко
10 тисяч ампул кровоспинного препарату надійдуть воєнним медикам завдяки допомозі польських друзів України
Про це повідомила Марина Порошенко.
"Друга у скруті пізнаєш", – каже народне прислів’я. Цю істину вкотре підтведив польський фонд Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich, який сьогодні передав нам нову партію допомоги – 10 тисяч ампул кровоспинного препарату Exacyl, – написала вона у Facebook.
"Цей препарат як частину великого гуманітарного вантажу ми вже завтра відправимо військовим медикам, які рятують життя українських воїнів та цивільного населення у східних областях України, де зараз відбуваються активні бойові дії", – зауважила голова комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші польські друзі відразу включилися в допомогу як українським воїнам, так і цивільному населенню. В перші тижні війни вони передали нам надважливі для життя та здоров’я українців препарати для Центрального військового госпіталю та Київської лікарні швидкої медичної допомоги. А першу партію препарату Exacyl, близько 20 тисяч ампул, ми вже передали у військові госпіталі та лікарні Чернігівської, Вінницької, Сумської, Харківської та Івано-Франківської областей", – пише Марина Порошенко.
Вона подякувала полякам за підтримку: "Продовжуємо нашу співпрацю щодо надання якісної та ефективної медичної допомоги українцям".Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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