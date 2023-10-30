Медики успішно дістали осколок міни з серця військового
Військові медики-хірурги успішно прооперували військового, у якого в серці застряг осколок міни під час бойових дій на Донеччині
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
Хірурги врятували 33-річного військовослужбовця після мінно-вибухової травми, яку він отримав 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм.
Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта, направили в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, де до операції готували пацієнта три дні.
Медики розповідають, що осколок був у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, тобто серце довелося повністю зупинити. Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом.
"Цю методику ми розробили спільно з цивільними лікарями і вже таким чином врятували життя 96 військовим", - наголосили медики.
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/
- 13 жовтня лікарі прифронтового шпиталю провели надскладну операцію, діставши хвостовик міни з ноги пораненого на фронті бійця. При цьому ногу вдалось врятувати.
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