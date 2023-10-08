"Медсестрою чи кухаркою". Мігранток з Киргизстану в Росії вербують на війну проти України

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Киргизки, які працюють у Росії, повідомляють, що місцеві вербувальники намагаються залучити їх до участі у війні в Україні. Подібні заклики поширюються по всій території РФ, особливо в місцях, де працює багато жінок: у лікарнях, бібліотеках і школах.

Нуржамал (ім'я змінено з міркувань безпеки) 10 років працює шеф-кухарем у Хабаровському краї. Трудова мігрантка з Киргизстану приїхала туди в пошуках роботи, не маючи російського паспорта. Уже неодноразово вона отримувала "привабливі пропозиції" попрацювати в російських військових структурах на тимчасово окупованих територіях України.

"Мені пообіцяли 200 000 рублів (2000 доларів США) на місяць або один мільйон рублів (10 297 доларів США) на рік, - розповіла Нуржамал. - Я відразу відмовилася, сказавши, що в Росії є свої громадяни, щоб воювати в Україні. Вони запитали: "А яка тобі різниця? Ти приїхала сюди працювати, тобі потрібні гроші". Але я відповіла, що мені моє життя дорожче за гроші".

Однак вербувальники ще двічі телефонували їй із незареєстрованих номерів, переконуючи поїхати в Україну для допомоги у війні, проте жінка відхиляла і ці запрошення.

Вона зазначила, що багато громадян Киргизстану, особливо молоді чоловіки, навіть незважаючи на те, що у них немає російського громадянства, піддаються вербуванню для участі у війні. Їм обіцяють видати російський паспорт і один мільйон рублів.

За словами жінки, більшість киргизьких мігрантів, як і раніше, відмовляється від цих пропозицій, а деякі навіть повертаються в Киргизстан, щоб уникнути примусу до вступу в війну.

Багато мігрантів з Центральної Азії в Росії не можуть відкрито говорити про свою участь у війні через постійні загрози та безпеку родини. Крім того, їм страшно бути депортованими за прояв відкритої незгоди.

Кілька киргизьких мігрантів також зазначили, що деяких з них поліція затримувала на вулицях і направляла на війну. Багатьох працівників без дозволу на роботу в Росії примушують підписувати угоди про нерозголошення інформації родичам та навіть конфіскують їх телефони.

Посольство Киргизстану в Москві проводить інформаційні зустрічі з мігрантами та відвідує в'язниці, де перебувають киргизькі громадяни. Офіційні джерела Киргизстану наразі не підтвердили факт примусового залучення жінок до військових дій.

Російські військові дії на території України не мають підтримки уряду Киргизстану, який закликає своїх громадян не приєднуватися до війни та повертатися відтуди.