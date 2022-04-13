Медведчук планував таємно перебратися до Придністров'я, - Баканов

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов в ефірі телемарафону.



Відомо, що тікати з України Медведчуку допомагала ФСБ.



"Медведчука під виглядом учасника ЗСУ хотіли довезти човном до кордону, де на нього чекала група, яка мала переправити його до Москви. СБУ затримало Медведчука на шляху від Києва на виїзді з області. Його супроводжували українські правоохоронці, які відповідають за свої дії", - наголосив Баканов.



За словами Баканова, російська спецслужба готувала "псевдомедведчуків".



При цьому для реалізації свого плану російські спецслужби залучили лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців.



"ФСБ залучила всі можливості, щоб замаскувати свої плани, вкидала дезінформацію", - додав голова СБУ.

Нагадаємо, 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.

13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти Віктора Медведчука на українських полонених.