Медведчук в надійному місці та нікуди не дінеться, - радник Монастирського
Лідер проросійської партії ОПЗЖ та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук перебуває у надійному місці
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у ефірі національного телемарафону.
"Якщо говорити про те, чи надійно він захований, - так, нікуди він не подінеться, цього разу йому не вдасться втекти". - сказав він.
Денисенко нагадав, що Медведчуку вдалося втекти через те, що суддя зняв з нього браслет.
- Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
- 18 березня суд дозволив його заарештувати.
- 12 квітня СБУ затримала Медведчука.
- Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на українських військових.
- У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука.
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