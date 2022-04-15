Медведчук в надійному місці та нікуди не дінеться, - радник Монастирського

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у ефірі національного телемарафону.

"Якщо говорити про те, чи надійно він захований, - так, нікуди він не подінеться, цього разу йому не вдасться втекти". - сказав він.

Денисенко нагадав, що Медведчуку вдалося втекти через те, що суддя зняв з нього браслет.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд дозволив його заарештувати.

12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на українських військових.

У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука.