Медведчуку буде змінено запобіжний захід, – Венедіктова

Про це у ефірі телемарафону повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, знаходили суди, то на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Тому після такого виявлення пана Медведчука він однозначно повинен перебувати тепер під вартою і очікувати на розгляд суду. А далі ми дивитимемося, що відбуватиметься безпосередньо в процесі", - заявила Венедіктова.

Вона зазначила, що втеча з-під арешту не додатково кваліфікуватиметься і буде використана прокурорами виключно для зміни запобіжного заходу. Також генпрокурор нагадала, що спочатку обвинувачення вимагало для Медведчука взяття під варту з можливістю внесення застави у 1 млрд грн, проте суд обрав домашній арешт.

"Якщо будуть інші можливості розгляду - подивимося, але нарізі йдеться про те, що ми змінюємо однозначно запобіжний захід", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова також нагадала, що Медведчук є фігурантом у двох кримінальних провадженнях.

"Ви пам'ятаєте, що у нас щодо Медведчука є дві справи. У першій справі вже слідство у нас закінчено, причому там дуже "гарні" статті. Ми на початку травня минулого року надали підозру у державній зраді, і якраз 438-а – це військовий злочин... Друге провадження ми ще розслідуємо, там ми подивимося, до яких результатів ми дійшли", - уточнила Венедіктова

Також генпрокурорка України вважає, що українське громадянство кума Володимира Путіна не буде перешкодою для його обміну на українських полонених

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