English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова

Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова

15 квітня, 2022 п'ятниця
20:17
війна з Росією Ірина Венедіктова

Генпрокурорка України вважає, що українське громадянство кума Володимира Путіна не буде перешкодою для його обміну на українських полонених

Про це Ірина Венедіктова заявила в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Якщо громадянин України надає згоду на такий обмін, то такий обмін абсолютно можливий, - сказала вона. - Давайте подивимось, як воно буде рухатися. Чи захочуть росіяни собі Медведчука, чи захоче Медведчук на такий обмін. Теоретично ми думаємо, що захоче. А далі вже будемо дивитися технічну сторону цього процесу" 

На питання, чи потрібно Медведчука спочатку засудити в Україні, а потім обмінювати, Венедіктова заявила: "Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки".

Водночас вона заявила, що Медведчуку після його втечі зміненять запобіжний захід на тримання під вартою.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то на сьогодні зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою", - сказала вона.

  • Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
  • 18 березня суд дозволив його заарештувати.
  • 12 квітня СБУ затримала Медведчука.
  • Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на українських військових.
  • У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Віктор Медведчук
запобіжний захід
обмін
Ірина Венедіктова
Читайте також:
Київ обстріли окупантів
14 квітня, 2022 четвер
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
окупанти з рф
14 квітня, 2022 четвер
РФ планувала захопити Україну під виглядом стратегічних військових навчань, - українська розвідка
Дмітрій Медведєв
14 квітня, 2022 четвер
"Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.83
    Купівля 29.83
    Продаж 31.12
  • EUR
    Купівля 32.31
    Продаж 33.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
21:50
П'єр Рішар
"Це варварство, масові вбивства". П'єр Рішар звернувся до Путіна через війну в Україні. Відео
21:45
марка
Черга як за Iphone. Укрпошта показала ажіотаж з приводу продажу марки з російським кораблем
21:39
Майк Боссі
У віці 65 років помер чотириразовий володар Кубка Стенлі Боссі
21:31
Дія
У "Дію" повернули водійське посвідчення і техпаспорт. На початку війни їх прибрали із застосунку
21:19
транспортні санкції
Білорусь у відповідь на санкції Євросоюзу забороняє в'їзд автотранспорту, зареєстрованого у ЄС
21:12
США та Китай
Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню
20:56
євро
ЄС, Німеччина і Данія надали €15 мільйонів для екстреної допомоги постраждалим громадам України
20:51
Ракети на борту крейсера "Москва"
США не вірять, що на борту крейсера "Москва" була ядерна зброя
20:51
окупанти рф орки
На Миколаївщині росіяни завдали артилерійських ударів по школі, в якій раніше розміщувались
20:38
Тютті Туппурайнен
Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи
20:31
авіаудар у Коростені
Росія завдала ракетний удар по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"
20:27
Ракетний крейсер "Москва"
Вихід є. Міністерство оборони України потролило росіян після знищення крейсера "Москва"
20:25
обстріл Миколаєва
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинуло п'ять людей, є поранені, – голова ОВА
20:21
Роберто Де Дзербі
"Він душею та серцем з нами, з українським народом", - італійський тренер "Шахтаря" відмовився від переговорів з іншими клубами
20:20
США шукатимуть російські активи
"Ніщо не відверне нас від цієї стратегії". У США прокоментували погрози Росії через надання озброєння Україні
20:08
Андрій Шевченко
Сильно прив’язаний до Мілану. І я радий бачити, як місто відкриває серце для України, - Андрій Шевченко
20:04
окупанти
Упродовж доби окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку, але безуспішно, – Генштаб
19:57
Євген Єнін
У МВС попередили про імовірну активізацію російських ДРГ в Україні "найближчим часом"
19:46
Ігор Осіпов
Через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ, - Ілля Пономарьов
19:41
Харків обстріл
У Харкові окупанти обстріляли район ХТЗ, загинуло 8 людей, ще 42 людини поранено, - директор департаменту ОДА
19:31
Маріуполь
Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір", – міська рада
19:22
Олександр Петраков
Звернулися до УЄФА, щоб збірній України організували матчі 2, 6, 10 та 14 травня, - Петраков
19:13
Шмигаль
Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат, – Шмигаль
19:09
Ольга Стефанішина
У ЄС запевняють, що Україна відповідає усім політичним критеріям членства, - Стефанішина
19:06
Тетяна Гуцу
Українку включили до Міжнародної зали слави гімнастики
19:00
окупанти
"Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок
18:52
окупанти
В Енергодарі підприємців змушують сплачувати податки окупантам, – Денісова
18:50
Зеленський
Світ має бути готовий до того, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, - Зеленський
18:39
Антон Купрін
Разом з крейсером "Москва" ліквідовано і його командира, - Геращенко
18:30
евакуація
15 квітня гумкоридорами вдалось евакуювати понад 2,8 тис. людей
18:26
фейкові новини
Російська пропаганда звітує про "знищення біолабораторій в Україні", – Центр при РНБО
18:15
водопостачання
Десятки українських міст не мають доступу до питної води через дії військ РФ, - Денісова
18:13
російська ракета
РФ завдала трьох ракетних ударів по Київщині, у ОВА закликали людей відкласти повернення до регіону
18:07
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Петраков оголосив список футболістів українських клубів, які готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022
18:00
Литва прапор
Українські військові освоюють сучасну протитанкову зброю протягом тижня, - Міноборони Литви
17:56
Олександр Усик
23 липня, Саудівська Аравія: промоутер розповів, де і коли може відбутись другий бій Усика з Джошуа
17:55
газ
Газпром з початку року втратив чверть експорту
17:52
гуманітарна допомога
До Чернігова прибув перший потяг з гуманітарною допомогою
17:48
Міноборони
У Міноборони не бачать ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю
17:45
Роскомнагляд
Сайт благодійного фонду "Повернись живим" заблокували через скаргу Роскомнагляду
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV