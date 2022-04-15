Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова
Генпрокурорка України вважає, що українське громадянство кума Володимира Путіна не буде перешкодою для його обміну на українських полонених
Про це Ірина Венедіктова заявила в ефірі телемарафону єдиних новин.
"Якщо громадянин України надає згоду на такий обмін, то такий обмін абсолютно можливий, - сказала вона. - Давайте подивимось, як воно буде рухатися. Чи захочуть росіяни собі Медведчука, чи захоче Медведчук на такий обмін. Теоретично ми думаємо, що захоче. А далі вже будемо дивитися технічну сторону цього процесу"
На питання, чи потрібно Медведчука спочатку засудити в Україні, а потім обмінювати, Венедіктова заявила: "Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки".
Водночас вона заявила, що Медведчуку після його втечі зміненять запобіжний захід на тримання під вартою.
"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то на сьогодні зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою", - сказала вона.
- Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
- 18 березня суд дозволив його заарештувати.
- 12 квітня СБУ затримала Медведчука.
- Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на українських військових.
- У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука.
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