Про це Ірина Венедіктова заявила в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Якщо громадянин України надає згоду на такий обмін, то такий обмін абсолютно можливий, - сказала вона. - Давайте подивимось, як воно буде рухатися. Чи захочуть росіяни собі Медведчука, чи захоче Медведчук на такий обмін. Теоретично ми думаємо, що захоче. А далі вже будемо дивитися технічну сторону цього процесу"

На питання, чи потрібно Медведчука спочатку засудити в Україні, а потім обмінювати, Венедіктова заявила: "Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки".



Водночас вона заявила, що Медведчуку після його втечі зміненять запобіжний захід на тримання під вартою.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то на сьогодні зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою", - сказала вона.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд дозволив його заарештувати.

12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на українських військових.

У МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb