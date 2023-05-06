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Медведєв обізвав німців "фріцами" та напророкував їм зубожіння без газу з РФ і появу нового "фюрера"

6 травня, 2023 субота
13:12
Світ Дмитро Медведєв

Заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв обізвав німців "фріцами" через відмову від російських енергоносіїв

Про це Медведєв написав у telegram.  

За словами експрезидента РФ, Німеччина через санкції проти Москви нібито сама зазнає небачених збитків. 

"Після "вбивчої" кількості санкційних пакетів проти Росії доводиться самим підраховувати дикі збитки. За даними Інституту німецької економіки, до кінця цього року загальні збитки від української "кризи" для економіки ФРН можуть досягти $300 млрд. Це майже 8 відсотків загального ВВП Німеччини", - стверджує Медведєв.   

Він також назвав канцлера ФРН Олафа Шольца "ліверною ковбасою", а німців - "фріцами".  

"Рік з гаком "фріци" тільки й робили, що займалися витонченим садомазохізмом. Зарозуміло, скрививши рило, відмовилися від російських вуглеводнів, завдяки яким їхня економіка могла успішно розвиватися. Який головний результат шаленої антиросійської танців "фріців" під вашингтонський бубон? Гаманці німецьких громадян вже серйозно схудли, понад 50 відсотків населення виступає за відставку кабінету "ліверної ковбаси" Шольца", - переконує Медведєв.  

Він підсумував, що незабаром провідні німецькі профспілки незабаром "у грубій формі вимагатимуть підвищення зарплат, бізнесу доведеться йти з простягнутою рукою до держави, а все це призведе до появи нового "фюрера". 

"Ось тоді відродяться мрії про четвертий рейх і новий "фюрер" замість імпотентів зі "спільноти ліверної ковбаси". Тим більше що навколо Німеччини яка ще поки що гавкає, але слабшає, сформувалася зграя верескливих шавок, які постійно хочуть жерти. Типу Польщі та її прибалтійських прихвоснів. І якщо вони не отримають свіжої їжі у вигляді українських земель, то безжально загризуть свого старого ватажка", - підсумував Медведєв. 

Польща
газ
Дмитро Медведєв
Німеччина
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Олаф Шольц
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