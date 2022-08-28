Про це Медведєв написав у telegram.

Експрезидент РФ проілюстрував свій пост карикатурою російського художника Васі Ложкіна "Газ-батюшка" та пообіцяв, що ціна на пальне незабаром зросте ще більше.

"Главам держав та урядів країн Європейського союзу. У зв'язку з підвищенням ціни на газ до 3500 євро за тисячу кубометрів змушений підвищити прогнозну вартість до 5000 євро до кінця 2022 року", - написав Медведєв.

Наразі ціна за 1 тис. куб. м газу складає $3162. Рекордна ціна була зафіксована у березні 2022 року - $3892.

Російська компанія "Газпром", яка скоротила постачання пального до Європи, прогнозувала, що взимку ціни можуть оновити рекорд та зрости до $4 тис. за 1 тис. куб. м.

28 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує, що Європа взимку відмовиться від підтримки України через зростання цін на енергоносії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb