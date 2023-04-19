Про це він написав у телеграмі.

Медведєв пише, що йому цікаво побачити реакцію Південної Кореї, якщо Росія допомагатиме КНДР.

"З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю. Притому, що ще недавно південнокорейці гаряче запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключають. Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?", - пише він.