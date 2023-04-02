Медведєв погрожує керівництву України "вогняним озером"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що уряд України "постане перед божим судом" за виселення УПЦ (МП) з території Лаври та арешт Митрополита Павла
Про це він написав у телеграмі.
Медведєв назвав уряд України виродками та почав погрожувати не тільки "людським судом", а й божественним. За його словами, покаранням має стати "вогняне озеро, що горить сіркою".
"Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але передусім перед Його судом. І отримають за все вчинене. Бо сказано: "І схоплений був звір і з ним лжепророк, що чинив чудеса перед ним, якими він звабив тих, що прийняли малюнок звіра і поклонялися його зображенню: обидвох живих кинули в озеро вогняне, що горить сіркою", - навів цитату з Біблії Медведєв.
- 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- Служба безпеки України у суботу, 1 квітня 2023 року, оприлюднила фрагменти перехоплених телефонних розмов за участю митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя).
- Зрештою, митрополиту Павлу присудили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з браслетом.
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