Медведєв погрожує керівництву України "вогняним озером"

Про це він написав у телеграмі.

Медведєв назвав уряд України виродками та почав погрожувати не тільки "людським судом", а й божественним. За його словами, покаранням має стати "вогняне озеро, що горить сіркою".

"Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але передусім перед Його судом. І отримають за все вчинене. Бо сказано: "І схоплений був звір і з ним лжепророк, що чинив чудеса перед ним, якими він звабив тих, що прийняли малюнок звіра і поклонялися його зображенню: обидвох живих кинули в озеро вогняне, що горить сіркою", - навів цитату з Біблії Медведєв.