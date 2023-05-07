Про це Медведєв написав у telegram.

Він похвалив співробітників МВС РФ за затримання підозрюваних у замаху на письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна, які нібито зізналися, що були завербовані українськими спецслужбами. Водночас експрезидент РФ пригрозив звинуваченим у розправі у в'язниці.

"За кримінальним законом їх, як і інших злочинців, судитимуть за теракт та засудять до тривалих термінів ув'язнення. Але важливо, щоб вони та їм подібні усвідомлювали просту річ – навіть із засудженими до довічного ув'язнення іноді трапляються події та нещасні випадки. І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин через смерть ув'язненого. І це також має велике виховне значення для нових покидьків, яких найняли для вбивств", - написав Медведєв.