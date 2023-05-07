Медведєв пригрозив звинуваченим у замаху на Прилєпіна "нещасним випадком" у в'язниці
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що зі звинуваченими у замаху на російського пропагандиста Захара Прилєпіна може статися "нещасний випадок" у в'язниці
Про це Медведєв написав у telegram.
Він похвалив співробітників МВС РФ за затримання підозрюваних у замаху на письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна, які нібито зізналися, що були завербовані українськими спецслужбами. Водночас експрезидент РФ пригрозив звинуваченим у розправі у в'язниці.
"За кримінальним законом їх, як і інших злочинців, судитимуть за теракт та засудять до тривалих термінів ув'язнення. Але важливо, щоб вони та їм подібні усвідомлювали просту річ – навіть із засудженими до довічного ув'язнення іноді трапляються події та нещасні випадки. І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин через смерть ув'язненого. І це також має велике виховне значення для нових покидьків, яких найняли для вбивств", - написав Медведєв.
- 6 травня у Нижньому Новгороді підірвали авто із Захаром Прилєпіним, якому відірвало ногу.
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