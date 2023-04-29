Медведєв розповів, якими будуть "акти відплати" РФ за спробу України повернути Крим
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив президенту України Зеленському "актами відплати" за намір повернути тимчасово окупований Крим
Про це Медведєв написав у telegram.
Таким чином він відреагував на заяву Зеленського про намір України повернути тимчасового окупований росіянами півострів.
"Це істеричний маніфест київського режиму з метою консолідації "нацистської" еліти, підтримки бойового духу військ та отримання нової підтримки від своїх "спонсорів", - написав Медведєв.
У відповідь на спробу деокупувати Крим, він пригрозив Україні масовим знищенням особового складу та військової техніки, "актами відплати" та пообіцяв скинути в Києві чинну владу.
"Відповідь може бути тільки такою. Масове знищення особового складу та військової техніки, задіяної у ході контрнаступу, із завданням ЗСУ максимальної поразки. Повний розгром ворога та остаточне скинення "нацистського" режиму у Києві з його повною демілітаризацією на всій території України. Здійснення актів відплати щодо ключових постатей режиму незалежно від місць їх перебування та без термінів давності. Інакше вони не заспокояться, наркоманські марення можуть перетворитися на реальність, і війна розтягнеться надовго. Нашій країні це ні до чого", - підсумував Медведєв.
- 29 квітня Володимир Зеленський висловив переконання, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим.
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