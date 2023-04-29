Зеленський розповів, від чого залежатиме успіх контрнаступу України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу ЗСУ залежить від постачань західної зброї
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю фінським, норвезьким та шведським ЗМІ, яке оприлюднив Офіс президента у telegram.
За його словами, ЗСУ планують контрнаступ, а він особисто вірить, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим.
Проте, Зеленський наголосив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї.
"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.
"Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", – сказав президент України.
Водночас Зеленський відмовився розголошувати деталі та називати час контрнаступу.
- 24 квітня очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви для новітньої історії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе