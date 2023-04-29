Зеленський розповів, від чого залежатиме успіх контрнаступу України

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю фінським, норвезьким та шведським ЗМІ, яке оприлюднив Офіс президента у telegram.

За його словами, ЗСУ планують контрнаступ, а він особисто вірить, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Проте, Зеленський наголосив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї.

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.

"Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", – сказав президент України.

Водночас Зеленський відмовився розголошувати деталі та називати час контрнаступу.