Медведєв вигадав нову назву для війни РФ проти України

Про це Медведєв написав у telegram.

Таким чином, він відреагував на слова голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, який нагадав про перемогу Росії над Наполеоном Бонапартом та Адольфом Гітлером.

"Борель зі згаслим обличчям. Згадав, що наша країна перемогла Наполеона та Гітлера. Зверніть увагу, це він сам провів аналогію. Відповідно, "укронацисти" та Західна Європа — прямі спадкоємці тих, хто воював з Росією. І війна, отже, з ними нова вітчизняна. І перемога буде за нами. Як у 1812 та 1945-му" - написав Медведєв.

19 січня Медведєв напередодні Рамштайну пригрозив ядерною війною в разі поразки РФ.

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