Цього разу він не лише відзначив, що Одеса і Київ це "російські міста", а українська мова - це "суржик російської мови".

Найцікавішим є те, що Дімон звинуватив Київ (Зеленського) у небажанні проводити вибори.

І питання тут насправді не в шизофренії цього алкаша, який не бачить суперечності в тому, що "нема української мови, України", але при цьому вибори чомусь конче треба проводити.

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Питання в тому, що на офіційному рівні у світі лише Москва вимагає проводити вибори в Україні, а не Вашингтон, Лондон, Париж або Брюссель. Навіть Пекін мовчить з цього приводу.

На місці президента України я задумався б над долею того з власного оточення, хто всіма силами вперто проштовхує тему виборів в Україні. Бо ці наративи надто вже смердять східним вітром.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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