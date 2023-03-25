Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами колишнього президента РФ, після того, як багато закордонних стрімінгових сервісів, у тому числі Netfix, припинили роботу в Росії, їхній контент необхідно завантажувати з піратських сайтів та розповсюджувати, аби завдати правовласникам якомога більшої шкоди.

"Шукайте правильних піратів і завантажуйте у них. Зараз я до цього ставлюся за принципом "що хотіли, те й отримали". І нехай вони недобирають гроші. Ось якщо вони пішли від нас — всілякі Netflix та інші, значить, це все завантажуватимемо, будемо користуватися безкоштовно. Я б ще це все мережею розкидав, щоб завдати їм максимальної шкоди, щоб вони збанкрутували", - сказав Медведєв.