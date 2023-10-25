Медведєв запропонував відібрати у Чехії Судети через вимогу повернути Крим Україні
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував Чехії повернути Судетську область Німеччині, у відповідь на заяву глави МЗС Яна Липавського про повернення Криму Україні
Про це повідомляє "Коммерсант"
Зазначається, що Липавський на саміті "Кримська платформа" у Празі наголосив, що допомога Євросоюзу Україні має бути спрямована насамперед на відновлення України у межах 1991 року. За його словами, саме Крим є ключем до припинення амбіцій Росії у Європі.
Своєю чергою Медведєв написав у X, що це "справедливість за нацистським лекалом" та закликав Чехію повернути Судети Німеччині.
"Сміливі, але безмозкі люди. То ви хочете справедливості за нацистським лекалом? Тоді прийміть там, у Чехії, рішення про повернення Судет німцям та відновлення Судетської області", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Судетська область – прикордонний регіон Чехії. До 1945 в Судетах проживали судетські німці, проте після Другої світової війни їх було депортовано, а на їхнє місце переселили чехів.
- Також, нещодавно Дмитро Медведєв заявив, що ідея про "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізована.
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