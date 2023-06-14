Про це заступник голови радбезу РФ написав у телеграмі.

Медведєв заявив, що саме через поставки далекобійної зброї Україні "демілітаризована зона" має проходити біля Львова, який він назвав "польським Лембергом".

"З урахуванням ворожих рішень щодо постачання "київському режиму" дедалі більше далекобійних видів зброї, така лінія має проходити біля Львова (польського Лемберга), щоб відіграти реальну захисну роль. Тоді це й будуть нові безпечні межі того, що раніше називали "країна 404", - пише Медведєв.

Окрім того, він заявив, що оскільки участь західних країн у вибуху на "Північних потоках" "доведена", Росія більше не має "жодних, навіть моральних" обмежень, щодо знищення кабельного зв'язку "ворогів", який прокладено на дні океану.