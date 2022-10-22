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Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії

22 жовтня, 2022 субота
12:49
Світ Джорджія Мелоні

Джорджія Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії, присягу складають також міністри її уряду, вона стала першою прем'єркою в історії республіки

Про це повідомляє Ansa.

Президент Італії Серджо Маттарелла викликав до свого палацу першу в історії республіки жінку-прем'єра і доручив їй сформувати новий уряд.

Незадовго до цього він провів консультації з об'єднаною правоцентристською делегацією, яка гарантувала наявність чіткої парламентської більшості й недвозначну вказівку на бажання бачити лідерку "Братів Італії" на чолі уряду.

У суботу в президентському палаці у присутності президента Джорджа Мелоні склала присягу глави уряду. Напередодні вона оголосила членів свого кабінету.

Відомо, що міністром оборони, за пропозицією Мелоні, має стати співзасновник "Братів Італії" Гвідо Кросетто. Він має тривалий досвід у політиці, але у 2018 році пішов із неї й присвятив себе сімейному бізнесу.

  • 28 вересня президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка є лідеркою правої партії "Брати Італії", що перемогла на виборах у парламент. Після перемоги на виборах в Італії вона пообіцяла підтримку Україні. Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.

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Італія
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