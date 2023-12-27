MELOVIN відповів, що робитиме, якщо отримає повістку

Про це він сказав в інтервʼю Аліні Доротюк.

Український артист MELOVIN поділився, що розуміє тих людей, які мають близьких на фронті й засуджують в агресивній манері тих, хто не йде на фронт.

"Тут замкнуте коло, тому що смертей не стає менше, ми всі втрачаємо своїх рідних. Я теж втратив рідних на фронті, і при цьому я також отримую цей хейт, чому я не на фронті. І бачу ці коментарі до кожного", - зауважив MELOVIN.

Співак каже, що не звинувачує цих людей за хейт, адже вважає, що все, що відбувається нині навколо, травмує психіку.

"Це не про цивілізоване, це не про позитивну динаміку, це про хвору ментальність, з якої люди самі через вторинну вигоду продовжують цькувати всіх інших", - зазначив він.

MELOVIN також відповів, що робитиме, якщо отримає повістку.

"З моїм переліком хвороб я не впевнений, що мене візьмуть. Але якщо мій перелік хвороб їм підходить, то я теж не знаю, що робити. Добровольцем я не пішов, тому що я ссу. Я це визнаю: я боюся. Ті, хто пішов добровільно, для мене це герої, я б так не зміг би. Я можу на фортепіано зіграти. Я не знаю, що б я там робив. Забився б у кут? Я дійсно боюсь. Хтось не боїться, а для когось це взагалі справа життя. Справді, військова справа - це все його життя, таке саме, як для мене моя творчість", - зізнався MELOVIN.

Він наголосив, що не має відповіді, але не планує виправдовуватися за страх. Він сам із розумінням ставиться до тих, хто боїться, і до тих, хто не хоче публічно визнавати свій страх.

"Я не знаю, що відповісти, тому що я вперше в цьому. Ми ж не вибирали народитися, щоб війна була. У мене немає відповіді. Я так само боюся, як і всі. І мої мама і тато переживають також. То для всіх боляче", - додав MELOVIN.

Нещодавно Тарас Тополя з гурту "Антитіла", який був парамедиком на фронті до серпня 2022 року, поділився, як ставиться до методів роботи ТЦК та вручення повісток у спортзалі.