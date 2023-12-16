Мене не дуже влаштовують умови мобілізації, - майор ЗСУ Кудряшов
Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов вважає, що держава має покращити комунікацію з суспільством щодо мобілізаційних заходів, а також затвердити цей процес на законодавчому рівні.
Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо
"Сьогодні дуже важливо, щоб мобілізація працювала з двох сторін. По-перше, більш ефективні мобілізаційні заходи та адміністративні законодавчі акти. Те, що відбувається зараз, мене не зовсім влаштовує. Особливо те, що представники ТЦК ходять по ресторанах зі зброєю. Оскільки тим органам, які займаються мобілізацією? не надали відповідних прав. Сьогодні, якщо людина відмовляється брати повістку до військкомату, то їй світить хіба адміністративне порушення. Тому ці процеси потрібно врегулювати законодавчо", - пояснив Кудряшов.
Майор ЗСУ наголосив, що держава має покращити комунікацію. з суспільством щодо мобілізаційних заходів.
"Також варто зазначити, що влада провалила інформаційну кампанію. Оскільки цивільне населення щодня чули з екранів телебачення, що все добре і скоро буде перемогу. Це не так. Люди повинні зрозуміти, що ця війна надовго. Тому мобілізація має проводитись разом з хорошою комунікацією з владою", - додав він.
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