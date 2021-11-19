Мені без різниці, в якій вазі з ним боксувати, - найскладніший суперник Усика вирішив завершити кар'єру в бою з українцем
Латвійський боксер Майріс Брієдіс заявив, що перед завершенням кар'єри хоче провести бій з українцем Олександром Усиком
Про це повідомляє Fightnews.
За словами чемпіона IBF у першій важкій вазі (до 90.7 кг), в його планах провести ще кілька боїв і завершити кар'єру боєм-реваншем з Усиком.
"Я хочу якийсь величезний бій. Я б хотів влаштувати зараз два-три бої з хорошими хлопцями і провести свій останній поєдинок, напевно, років в 40 з Усиком. Ось це був би найреальніший сценарій для мене. Тоді було б вже ясно, хто виграв - Усик або я. Перед першим боєм говорили, що і у нього щось боліло, і у мене. Думаю, зараз був би зовсім інший бокс, і люди кайфанули б ще більше з цього бою. Мені без різниці, в якій вазі з ним боксувати. Якби сказали в крузервейті, то був би бій там, в супертяжах - не проблема", - сказав латвієць.
Майріс Брієдіс у 2018 році програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.
- Нагадаємо, 9 листопада Майріс Брієдіс запропонував провести бій абсолютному чемпіону світу мексиканцю Саулю Альваресу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.43
Купівля 26.43Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.27
- Актуальне
- Важливе