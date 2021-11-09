Найскладніший суперник Усика кинув виклик найкращому боксеру світу
Латвієць Майріс Брієдіс запропонував провести бій абсолютному чемпіону світу мексиканцю Саулю Альваресу
Про це Брієдіс написав у Instagram.
За його словами, якщо лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, хоче нарешті знайти гідного опонента, то повинен зустрітися з ним.
"Ось це машина! Здається, що Канело не знайде собі гідного опонента у другій середній чи напівважкій вазі. Готовий спробувати свої сили у крузервейті? Готовий до справжнього виклику?", - запитав Брієдіс, який є чемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Сауль Альварес 7 листопада нокаутував американця Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
Майріс Брієдіс у 2018 році програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.
- Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
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