Менше 1% співробітників МВС і Нацполіції перейшли на бік росіян, - радник Монастирського Смірнов

Про це в ефірі Еспресо сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Станом на 25 липня отримав довідку - знаю, що оголошено підозру 26 співробітникам МВС. На Херсон та область - це достатньо невелика кількість людей. Загалом на тимчасово окупованих територіях ми спостерігаємо тенденцію, де перехід на сторону окупанта, є менше 1%", - розповів він.

За словами радника, на сторону росіян переходить рядовий або молодший офіцерський склад.

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"Немає жодного серйозного начальника - умовного райвідділку, хто б перейшов на бік окупантів. З одного боку, ми маємо дійсно певну кількість людей, які переходять, з іншої сторони, я це сприймаю як певний момент самоочищення, коли ми можемо очиститись від людей, які були недостойні працювати в МВС", - підсумував Смірнов.