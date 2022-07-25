СБУ встановила всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині

Про це повідомляє Служба безпеки України

Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті та встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія МВД в Херсонской області ".

Мова про псевдоутворення, яке - шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань - виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів Півдня України. Для цього, зокрема, окупанти відновили також діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут". Зафіксовано факти викрадення і катування людей. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства.

СБУ наголошує також на тому. що колаборанти під керівництвом російських спецслужб намагаються підбирати та вербувати своїх однодумців, яким пропонують приєднуватися до угруповань окупаційного "главку МВД". Шукають таких людей через особисті зв’язки, зокрема серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

На нині СБУ уже не тільки зібрала всі установчі дані на кожного колаборанта, а й задокументувала його злочинну діяльність, встановила місця перебування та маршрути переміщення. Повідомлення про підозру отримали уже 26 представників "обласного управлєнія МВД", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

Підозру їм оголосили за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Уранці 24 червня у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, якого окупанти призначили "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту"

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