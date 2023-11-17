Ментальне здоров'я, онкологія та медобладнання: Франція надасть 12 млн євро на потреби охорони здоров’я в Україні

Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров'я.

Вказано, що кошти виділили на наступний рік. За словами міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка, їх спрямують на реалізацію проєктів у сфері ментального здоров'я та покращення діагностики онкологічних захворювань. Крім того, їх використають для відновлення медзакладів Чернігівщини та створення фонду для термінових закупівель медобладнання.

"Дякую уряду та народу Франції за постійну всебічну підтримку України. Спільними зусиллями ми працюємо над тим, щоб українська медична система й надалі, попри всі виклики повномасштабної війни, демонструвала стійкість та мала потенціал до розвитку. Маємо багато як довгострокових проєктів, так і тих, що дадуть змогу швидко реагувати на екстрені виклики, аби українці мали доступ до необхідної медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

Під час зустрічі зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України Пʼєром Ельброном та його командою також обговорили перспективу залучення французьких спеціалістів до створення в Україні незалежного держоргану, який відповідатиме за реєстрацію та контроль за ринком ліків, медвиробів, косметики та дієтичних добавок.

"Також приділили увагу стану опрацювання міжурядових угод щодо закупівлі 30 сучасних інноваційних мамографів та будівництва модульних відділень в існуючих лікарнях, де пацієнтам надаватиметься допомога у разі невідкладних станів, зокрема на базі Бородянської центральної районної лікарні. Наразі обидві угоди перебувають на фінальній стадії погодження всіма залученими органами виконавчої влади", - йдеться у повідомлені.