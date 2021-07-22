Мер бельгійського Антверпена запропонував приєднати Фландрію до Нідерландів
У Бельгії прихильник автономії Фландрії мер Антверпена Барт де Вевер заявив, що мріє про день, коли південні Нідерланди об'єднаються з північними
Про це бургомістр бельгійського Антверпена Барт де Вевер заявив в програмі "Тренди" на телеканалі Z.
"Я ніколи не відмовлявся від цієї мрії: щоб усі, хто розмовляє голландською мовою знову жили разом в південних і північних Нідерландах. Це особиста точка зору, і громадськість ще не готова до неї. Але те, що сьогодні немислимо, завтра може бути реальністю", - сказав де Вевер.
За його словами, об'єднання сприяло б створенню однієї з найсильніших економік у світі, а порти Антверпена та Роттердама могли б стати воротами північно-західної європейської економіки.
Де Вевер нагадав, що ніхто не припускав появу федералізму в Бельгії в 1960-ті роки, проте в 1970-ті він став реальністю. Він вважає цілком імовірним незабаром відновлення конфедерації Нідерландів на історичній території Сімнадцяти провінцій на основі співпраці в багатьох областях.
Бургомістр Антверпена є членом партії "Новий фламандський альянс" (N-VA), що виступає за надання Фландрії автономії, а пізніше і за набуття регіоном незалежності. Фландрія займає понад 40% території Бельгії і включає п’ять північних провінцій.
В кінці червня Де Вевер заявив про необхідність "виправити" те, що сталося у 1585 році: тоді в результаті боротьби за незалежність від Іспанії Сімнадцять провінцій розділилися на Південні Нідерланди (на їхній території тепер знаходяться Бельгія та Люксембург) і Сім Сполучених провінцій (територія сучасних Нідерландів).
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