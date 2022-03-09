Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про евакуацію і подякував бійцям 206-го батальйону за прикриття

Про це він сказав ефірі Прямого.

"Я хочу подякувати всім волонтерам, 206-му батальйону територіальної оборони, які допомагають нам вивозити людей з Романівки. Хочу подякувати обласному керівництву, яке теж надає автобуси, і вивозять. Охорона – хлопці з 206-го батальйону, люди себе спокійно почувають. І ми через Романівку вивозимо у Київ людей на залізничний вокзал", – говорить міський голова Ірпеня.

Він нагадав, що вчора була домовленість про "зелений коридор", коли Ірпінь, Ворзель, Гостомель і Буча будуть мати можливість вивезти своїх мирних мешканців.

"Але спрацювало це тільки в Ірпіні. Приїхали автобуси, ми допомогли, погрузили людей, людей літнього віку, інвалідів. А в Бучі, в Гостомелі це зірвалося. І ми бачимо, що сьогодні представники Росії не виконують ці домовленості", – констатував міський голова.



"Всім, хто організовував "зелений коридор", ми хочемо подякувати. І хочу запропонувати, що через наше місто, через Ірпінь можуть йти і гостомельчани, і бучанці, і люди з Ворзеля. І ми будемо виводити через міст, через Романівку на Київ відправляти людей – з 10 години і до останньої людини. Хто буде приходити, ми будемо відправляти всіх", – говорить Маркушин.



Він також повідомив про трагічні випадки, коли окупанти розстрілювали мирних мешканців, які намагалися виїхати з небезпечної зони.

"Коли зі Стоянки виїжджали люди на автомобілях, їх розстрілювали. Багато жінок і дітей загинули. Не можна стріляти в мирних мешканців. Коли там було написано "Діти" або червоний хрест. Це – факти. І жодну дитину, жодну жінку, жодного громадянина України ми їм не пробачимо. Частина цих злочинів, звісно, задокументована, є відео, є фото. І ми передамо в певні служби", – говорить голова Ірпеня.

"Зараз той час, коли ми повинні всі разом єднатися. Це той час: коли твориться нова історія України. Це час випробувань. Ми з вами знаходимося на своїй землі. Ми з вами воюємо за Україну, за свої сім’ї. За свою землю. Ми жодного окупанта не потерпимо в нашій країні. І ми будемо воювати до останньої краплі крові за нашу країну. За наш народ. Ми обов’язково переможемо", – наголосив Маркушин.