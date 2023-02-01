Про це інформує мер Гончаренко на своїй сторінці.

"ФБ видалив публікацію про обстріл міста, бо я образив чиїсь почуття... я щось не розумію", - написав міський голова Краматорська.

Раніше Олександр Гончаренко написав, що російські війська обстріляли кладовище.

"Ракетою по кладовищу. Розгатили могили. Моральні уроди? Напевно. Але напевно, для них це навпаки - моральна норма. Немає пробачення, навіть після смерті", - інформував тоді мер.