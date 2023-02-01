Мер Краматорська повідомив, що Facebook видалив його пост про обстріл міста
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко написав, що Facebook видалив його пост про обстріл міського кладовища російськими військами
Про це інформує мер Гончаренко на своїй сторінці.
"ФБ видалив публікацію про обстріл міста, бо я образив чиїсь почуття... я щось не розумію", - написав міський голова Краматорська.
Раніше Олександр Гончаренко написав, що російські війська обстріляли кладовище.
"Ракетою по кладовищу. Розгатили могили. Моральні уроди? Напевно. Але напевно, для них це навпаки - моральна норма. Немає пробачення, навіть після смерті", - інформував тоді мер.
- Минулої доби, 31 січня, ворожі війська обстрілювали на Донеччині: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу, Майорськ, Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду, Велику Новосілку, Нескучне, Новоукраїнку, Богоявленку, Вугледар, Микільські Дачі, Времівку і Новопіль. А ЗСУ відбили атаки у 8 містах та селах.
- За 31 січня від рук російських військ загинули четверо місцевих жителів Донецької області. Ще шестеро цивільних дістали поранення.
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